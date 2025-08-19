Также ветром сорвало часть крыши детского сада в селе Центральная усадьба

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в поселке Куеда Пермского края от сорванной штормовым ветром крыши 18 августа. Об этом сообщил глава Куединского муниципального округа Флорид Бадртдинов во "ВКонтакте".

"При порыве ветра сорвало часть крыши административного здания СПК им. Я. М. Свердлова. Большая часть сорванной крыши упала во двор д. 3, кв. 1, ул. Механизаторов и привела к разрушениям. Пострадал житель данной квартиры", - сообщил Бартдинов.

По словам главы округа, после прохождения грозы и штормового ветра 18 августа поступили многочисленные сообщения об обрывах проводов и отсутствии электроснабжения в селе Центральная усадьба и в поселке Куеда в начале улицы Механизаторов. Также ветром сорвало часть крыши детского сада в селе Центральная усадьба на улице Подгорная. Силами работников СПК им. Я. М. Свердлова и МКУ "Управление гражданской защиты" проводятся работы по восстановлению разрушений на улице Механизаторов в поселке Куеда. В селе Центральная усадьба также пройдут восстановительные работы после оценки ущерба.

Как сообщалось ранее, в Суксунском округе Прикамья 18 августа прошел смерч, который повредил крыши домов и надворных построек, линии электропередачи, а также повалил деревья. Поселок Суксун временно остался без света, ведутся восстановительные работы.