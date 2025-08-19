С признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 13 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело после обращения к врачам с симптомами кишечной инфекции 13 участников фестиваля ГТО, в том числе 10 детей. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по республике.

18 августа с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 13 участников всероссийского фестиваля ГТО, в том числе 10 детей. В настоящее время в стационаре продолжают получать помощь девять детей, на амбулаторное лечение направили троих взрослых и одного ребенка.

"По факту массового заболевания участников всероссийского фестиваля "Готов к труду и обороне" среди семейных команд <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, иногородние участники фестиваля были размещены в одной из гостиниц в Чебоксарах, где также было организовано питание. "После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа 10 несовершеннолетних участников фестиваля и 3 взрослых обратились в медицинские учреждения <...> с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции", - отмечается в сообщении.

Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются, в том числе назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая экспертизы, допрашиваются свидетели. Причину заболевания участников фестиваля установят после исследований. Следствие также оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице.