Никто не пострадал

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Колесо стойки шасси оторвалось у учебного легкомоторного самолета во время полета в Ульяновской области, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 19 августа в дневное время на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном в Сенгилеевском районе Ульяновской области, у легкомоторного самолета марки Diamond-40 (RA - 02643) при выполнении учебного полета произошло отделение колеса передней стойки шасси", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, самолет после выработки топлива совершил благополучную посадку. Пострадавших нет.

Отмечается, что самолет эксплуатируется Ульяновским государственным институтом гражданской авиации. По данным Росавиации, самолетом управляли курсанты четвертого курса подведомственного Росавиации Ульяновского института гражданской авиации. Функции командира выполнял Владислав Шевченко, второго пилота - Владислав Губанов, у обоих по 60 часов налета. Сообщается, что пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Экипаж выполнил процедуру по выработке топлива в зоне ожидания в районе поселка Красный Гуляй и произвел посадку на полосу без колеса передней опоры.

На место происшествия выехал старший помощник ульяновского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

В сообщении Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ говорится, что на борту самолета находились курсант и инструктор училища гражданской авиации. По данным ведомства, в результате аварийной посадки поврежден корпус воздушного судна. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место, выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).