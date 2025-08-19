Фигуранты должны ознакомиться с делом до 27 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы до 27 августа ограничил в ознакомлении с материалами дела экс-главу АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина и его бывшего помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Установить срок ознакомления с материалами дела по 27 августа", - огласила постановление судья.

Выделенное в отдельное производство дело содержит 36 томов. По этому делу также проходят гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов (бывший помощник Лукина - прим. ТАСС) и экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков. Ущерб по их делу составляет около 152 млн рублей.

Следствие просило установить срок ознакомления до 25 августа. По словам прокурора, со стороны фигурантов установлено злоупотребление при ознакомлении с материалами.

В свою очередь фигуранты заявили в суде, что до конца августа они готовы завершить ознакомление с материалами дела. Однако защитники просили дать им срок для ознакомления до октября этого года.