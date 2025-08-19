Детям назначили амбулаторное лечение

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 10-летнего мальчика и его годовалую сестру возле дома №4 на улице Яна Крастыня в Йошкар-Оле. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Марий Эл.

"В 17:25 (мск) в Йошкар-Оле на тротуаре у дома 4 по ул. Яна Крастыня нетрезвый 53-летний водитель автомашины Hyundai совершил наезд на двоих детей. По предварительным данным, при выезде с прилегающей территории водитель данной автомашины не уступил дорогу и совершил столкновение с Geely Emgrand, приближавшейся по главной дороге, с последующим наездом Hyundai на двоих детей на тротуаре", - сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадали 10-летний мальчик и его годовалая сестра, которая находилась в коляске, они были доставлены в больницу. По информации Госавтоинспекции региона, детям назначили амбулаторное лечение. Проводится административное расследование.