Фигуранта заключили под стражу на два месяца

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Адлерский районный суд арестовал на два месяца водителя "УАЗ Патриот" в рамках уголовного дела о гибели двух человек во время экстремального катания на джипе (джиппинга). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Адлерским районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 2 месяца", - сказано в сообщении.

ЧП произошло 17 августа в районе села Красная Воля города Сочи. Мужчина катал отдыхающих на автомобиле "УАЗ Патриот" по пересеченной местности. По предварительным данным, он не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате шестеро пассажиров, а также сам водитель получили различные травмы. Еще двое, 24-летний мужчина и 16-летний подросток, погибли.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что назначены необходимые экспертизы, ведется сбор доказательной базы и устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению преступления.