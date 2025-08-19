Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ребенок получил серьезную травму во время движения на эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что ребенку зажало руку во время движения на эскалаторе в ТЦ в Екатеринбурге. "Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где в эти минуты проводится операция по спасению ребенка", - сказал полковник Горелых.

По его словам, пострадавший ребенок воспитывается в благополучной семье. "Семья, в которую внезапно вторглась беда, благополучная, на учете не состоит, полная, родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске. Сегодня вечером женщина 1983 г. р. с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла ребенка из виду, в этот момент и случилась беда", - добавил Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент следователи вместе с полицией и контролирующими органами выясняют все детали случившегося, устанавливается степень тяжести травмы ребенка.