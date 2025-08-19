Также уничтожен магазин

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Больница прифронтового города Каменка-Днепровская Запорожской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины при обстреле города Каменка-Днепровская нанесли удары по территории городской больницы, повреждены остекление и фасад. Кроме того, уничтожен магазин", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших уточняются.