Движение в сторону области затруднено

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе после пересечения с 94-м км МКАД, движение в сторону области затруднено на 5,5 км. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"На Ярославском шоссе (после пересечения с 94 км МКАД) произошло столкновение нескольких автомобилей. <...> Движение по Ярославскому шоссе в сторону области затруднено на 5.5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в публикации.

Оперативные службы города выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших не поступала.