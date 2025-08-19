Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины беспилотниками ударили по высоковольтному оборудованию, что стало причиной отключения света в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал он.

Балицкий добавил, что бригады энергетиков работают над восстановлением электроэнергии жителям региона и переключением на резервные линии. По его словам, восстановительные работы усложняет опасность повторных ударов украинских войск и темное время суток, специалисты работают в усиленном режиме.

Ранее губернатор региона сообщил, что вся Запорожская область осталась без электричества.