МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявляли на территории города Елец, Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов Липецкой области. Об этом сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО", - было сказано в сообщении.

Позже в пресс-службе МЧС по региону сообщили об отмене угрозы атаки БПЛА.

В новость были внесены изменения (00:32 мск) - добавлена информация об отмене режима угрозы атаки БПЛА.