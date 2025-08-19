Захарова: преступление против Дугиной не имеет срока давности

Виновных найдут и накажут, заявила официальный представитель МИД

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Преступление против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной не имеет срока давности, виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой). <…> Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, на это убийство так и не отреагировали ни западные страны, ни послушные им профильные международные структуры, как и на другие преступления украинских националистов в отношении журналистов и военных корреспондентов. Она уточнила, что киевский режим продолжает искоренять инакомыслие и ведет охоту на представителей российской медиасферы, пользуясь покровительством своих кураторов. "Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - добавила Захарова.

По словам представителя дипведомства, судьба Дугиной стала для многих людей символом служения родине, самоотверженности и верности идеалам. В России и за ее пределами хранят память о Дарье и ее наследии, подчеркнула Захарова. "Крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду - медаль "За верность русскому миру и традиционным ценностям". Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В этом году в парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы установлен памятник отважной журналистке работы скульптора Д. Александрова", - указала официальный представитель МИД РФ.