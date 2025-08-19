Площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Крупное возгорание сухой растительности локализовали на горе Бештау в Ставропольском крае. Площадь пожара к моменту локализации возросла с 3 тыс. до 4 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На Бештау в 00:12 мск локализован пожар на площади 4 000 квадратов", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на данные главка сообщалось о том, что вечером во вторник на горе Бештау загорелась сухая растительность на площади около 3 тыс. кв. м. Данных о погибших и пострадавших не поступало.