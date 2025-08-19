Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимая, являясь главой крестьянского хозяйства, в 2023 и 2024 годах подделывала документы о приобретении муки для производства хлеба и ее транспортировке в отдаленное село

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Жительница Камчатки осуждена за мошенничество с госсубсидией, она приговорена к трем годам заключения условно. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как установил суд, подсудимая, являясь главой крестьянского хозяйства, в 2023 и 2024 годах подделывала документы о приобретении муки для производства хлеба и ее транспортировке в отдаленное село. Ложные сведения злоумышленница предоставила в уполномоченный орган региональной власти и незаконно получила субсидии на возмещение расходов свыше 1,5 млн рублей. Подсудимая признала вину в совершении преступления.

"По результатам судебного разбирательства с учетом позиции государственного обвинителя фигурантке назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На имущество фермерского хозяйства наложен арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба", - говорится в сообщении ведомства.