Возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. 53-летнюю жительницу Хабаровска уличили в фиктивной прописке 20 мигрантов, возбуждено дело. Об этом сообщается на портале "МВД-медиа".

"Как установили полицейские, за денежное вознаграждение женщина временно прописала в своем частном доме на улице Майской в краевом центре 20 приезжих из государств Средней Азии. При этом заранее договорилась с мигрантами, что проживать они на ее подворье не будут. С каждого иностранца за оказанную услугу жительница Хабаровска брала плату в размере 1 300 рублей за один месяц фиктивной прописки", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). На время следствия фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фиктивная регистрация иностранных граждан будет аннулирована, кроме того, мигрантам необходимо будет должным образом встать на учет по месту пребывания на территории России.