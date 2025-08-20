Еще трое пострадали

МАГАДАН, 20 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое госпитализированы после ДТП на 2 018-м км федеральной автодороги "Колыма" в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"23-летний водитель автомобиля Mazda Capella не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате дорожной аварии в иномарке погиб 21-летний пассажир. Водитель и еще двое пассажиров получили травмы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.