В Новосибирске при падении дерева пострадали три человека

ЧП случилось в Ленинском районе

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. При падении дерева в Ленинском районе Новосибирска пострадали три человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"На место выехал прокурор района. Предварительно пострадали три человека, в том числе женщина 1949 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дерево упало на улице 2-я Портовая. Ведомство организовало проверку по факту происшествия. В мэрии Новосибирска сообщили, что дерево упало на остановке общественного транспорта "Затон", двое из троих пострадавших госпитализированы. Их состояние уточняется, сказали ТАСС в региональном Минздраве.