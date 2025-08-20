Алексей Смирнов признал свою вину

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков признал вину в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). "Изначально Игорь Грабин - бывший помощник экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина - также шел на досудебку, но потом отказался от сделки от следствия, - уточнил ТАСС другой источник в силовых структурах. - Именно по показаниям Грабина задержали Лукина".

Бывший губернатор Курской области Смирнов и его экс-заместитель Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Грабин - бывший помощник Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов.

По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.