По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, водитель автомобиля проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора и выехал в габарит следования поезда

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Красноярском крае. Ожидаются задержки движения поездов, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня около 09:00 местного времени (05:00 мск - прим. ТАСС) на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном между станциями Кошурниково и Стофато Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края, произошло столкновение грузового поезда с автомобилем иностранного производства. <…> В результате столкновения схода подвижного состава не произошло, ожидаются задержки в движении поездов", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, водитель автомобиля игнорировал требования запрещающего сигнала светофора и выехал в габарит следования поезда. "Абаканской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - пояснили в ведомстве.