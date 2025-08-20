Строительство 97-й пожарно-спасательной части было инициировано региональным главком МЧС и правительством Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером открыл в поселке Шабровский на окраине Екатеринбурга новое пожарное депо, которое будет прикрывать сам поселок, окраину Екатеринбурга и город Сысерть, передает корреспондент ТАСС.

Строительство 97-й пожарно-спасательной части было инициировано региональным главком МЧС и правительством Свердловской области. "Сегодня на дежурство заступает новое пожарно-спасательное подразделение, которое будет прикрывать Чкаловский район Екатеринбурга. На территории города расположены ключевые объекты экономики Свердловской области", - сказал Куренков.

В депо будет заступать на дежурство 21 пожарный. На вооружении у них находится современная техника и оборудование. Они будут обеспечивать пожарную безопасность самого Шабровского, города Сысерть.

"Открытие нового пожарного поста - это значимый шаг в укреплении системы пожарной безопасности региона. До этого на тушения пожаров выезжали силы и средства МЧС России из областного центра, преодолевая порядка 15 километров пути до поселков", - добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее этот район считался сложным с точки зрения пожарной безопасности. Этот факт усложнило тушение крупного пожара, произошедшего в 2022 году в Шабровском. Тогда сгорел ангар со строительной техникой. Ближайший водоисточник находился в 1,7 км от пожара.

В ходе церемонии открытия министр также наградил ведомственными медалями отличившихся пожарных.