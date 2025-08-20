В Суксунском округе Прикамья смерч повредил жилье более 180 человек

Никто из жителей не пострадал, все получат необходимую помощь

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Смерч, прошедший в Суксунском округе Пермского края 18 августа, повредил жилье 182 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

"Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала ситуацию чрезвычайной. В поврежденных домах зарегистрировано 182 человека, все получат необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время продолжаются необходимые мероприятия по восстановлению жизнедеятельности округа.

18 августа в Суксунском округе Прикамья прошел смерч, который повредил крыши домов и надворных построек, линии электропередачи, а также повалил деревья. Как сообщал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поселок Суксун временно остался без света, никто из жителей не пострадал.

В этот же день в результате грозы и штормового ветра в Куединском округе Прикамья были зафиксированы многочисленные сообщения об обрывах проводов и отсутствии электроснабжения в селе Центральная усадьба и в поселке Куеда в начале улицы Механизаторов. По словам главы округа Флорида Бадртдинова, от сорванной ветром крыши пострадал один человек.