НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Глава Воткинского района Удмуртии задержан по делу о превышении полномочий. Следствие ходатайствует о его аресте, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего главы МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по факту превышения должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, фигурант по просьбе своего знакомого незаконно издал и подписал постановление о предоставлении сроком на 5 лет в пользование компании "Стройграв" находящегося в собственности РФ земельного участка, расположенного на особо охраняемой природной территории национального парка "Нечкинский".

Незаконное постановление отменено, земельный участок возвращен в федеральную собственность, уточнили в управлении.