В Одесской области поврежден объект топливно-энергетической инфраструктуры

Произошел пожар

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объект топливно-энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области, произошел масштабный пожар. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На месте работают 54 спасателя и 16 единиц техники, задействованы пожарный поезд и местная пожарная бригада.

Как сообщила Измаильская районная госадминистрация в Telegram-канале, была повреждена припортовая инфраструктура.