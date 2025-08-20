Сумма иска составляет более 2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом), его сожительницы, сына и сестры экстремистским объединением и обращении в доход РФ принадлежащего им недвижимого имущества на сумму более чем на 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"В производстве Советского районного суда города Махачкалы находится административное дело по административному иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Гаджиеву М. Т. и иным физическим и юридическим лицам о запрете экстремистской деятельности на территории Российской Федерации и обращении имущества в доход государства", - сказала Мамаева.

Административный иск обоснован тем, что Гаджиев после начала специальной военной операции выехал за границу, где создал объединение лиц, в основу которого положены политические и идеологические установки, выражающие поддержку враждебных Российской Федерации иностранных государств, в том числе вооруженную агрессию киевского режима против России и народов Донбасса.

Из административного иска следует, что функционирование противоправной группы осуществляется за рубежом, в том числе за счет источников финансирования, расположенных на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Прокурор указывает, что иными лицами, подконтрольными Гаджиеву и участвующими в его незаконной деятельности, являются его сожительница, сын и сестра.

"Они выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и капитализацию в целях дальнейшего использования в противоправных целях, то есть обеспечивают финансово-материальную поддержку экстремистской деятельности Гаджиева. <...> Заместитель генерального прокурора Российской Федерации просит суд запретить деятельность объединения ответчиков на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обратить в доход государства имущество, принадлежащее ответчикам, на сумму более 2 млрд рублей. По делу назначено судебное заседание", - добавила Мамаева.

Гаджиев был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов в 2023 году.