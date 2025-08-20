МЧС: в районе эвакуации альпинистов в горах Киргизии нулевая видимость

Сложные погодные условия крайне затрудняют проведение эвакуации

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Погодные условия в районе горных пиков Хан-Тенгри и Победы на Тянь-Шане в Киргизии, где проводится операция по спасению альпинистов, в том числе гражданки РФ Натальи Наговициной, чрезвычайно затрудняют эвакуацию. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"В настоящее время в этом районе наблюдается нулевая видимость", - заявила представитель министерства. По ее словам, сложные погодные условия крайне затрудняют проведение эвакуации.

При этом в МЧС напомнили, что в проведении операции задействованы силы и средства киргизского Минобороны, а также туристической компании "Ак-Сай тревел", через которую в республику прибывает основная часть иностранных альпинистов. "В "Ак-Сай тревел" очень много профессиональных спасателей", - заверили в МЧС.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что российская альпинистка Наталья Наговицины еще находится на вершине, на высоте более 7 тыс. метров. К ней направлена группа спасателей. По данным Telegram-канала Mash, 47-летняя российская альпинистка во время спуска с вершины сломала ногу. Женщине оказал первую помощь напарник, но вытащить ее до сих пор не удалось

19 августа вертолетами Министерства обороны Киргизии в базовые высокогорные лагеря Южный Иныльчек и Поляна, которые находятся в районе пиков Победы (7,4 тыс. метров) и Хан-Тенгри (7 тыс. метров), были эвакуированы 62 человека, в том числе альпинисты, спасатели и туристы. А также вывезены из них 30 человек, среди которых граждане Великобритании, Китая, Казахстана, России и Киргизии. Для этого военным вертолетчикам пришлось сделать шесть рейсов. Помимо этого, с пика Хан-Тенгри эвакуировано тело погибшего 16 августа россиянина Алексея Ермакова.

В Минобороны планируют в ближайшее время пострадавших альпинистов направить на лечение в Бишкек. На данный момент никто из них в больницы и клиники республики пока не поступил.