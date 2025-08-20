Это связано с тем, что ущерб был причинен сотрудникам, а не университету, считает адвокат обвиняемого

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Защита бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, которого обвиняют в присвоении и растрате крупных денежных средств, считает, что дело необходимо переквалифицировать или вернуть прокурору из-за неверно выбранной статьи. Это связано с тем, что ущерб в данном случае был причинен сотрудникам, а не университету, сообщил ТАСС адвокат Сергей Кузьмин.

"Я считаю, что статья, по которой обвиняют Федорова и Мялкину, является неверной, потому что сотрудники университета выполняли работу, то есть они активно, интенсивно трудились, и за это им выплачивались денежные средства <...>. Мы, естественно, будем допрашивать людей, показывать, что ущерб причинен именно им, а не университету, и добиваться переквалификации или возвращения дела прокурору", - сказал собеседник агентства.

Кузьмин отметил, что если бы указанные работы не выполнялись сотрудниками интенсивно, то можно было бы говорить, что похищены деньги университета, и квалификация была бы в этом случае верна.

"Следствие это прекрасно понимает, потому что ни один из сотрудников, кроме Федорова и Мялкиной, не привлечен к ответственности. Хотя в той конструкции, которая предъявлена Федорову и Мялкиной, они являются соучастниками преступления, потому что фактически тогда они помогали похитить денежные средства университета. А вот если они отрабатывали, они являются потерпевшими, и следствие это прекрасно понимает, и фактически оно не вменяет им в вину соучастие в хищении", - добавил адвокат.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стражей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). В рамках расследования следствием был собран "убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном". В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. В середине июля сообщалось, что экс-ректор попросил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", так как имущество он продал, чтобы возместить ущерб.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта является одним из 10 федеральных университетов, действующих в России.