В ЛНР нет открытого огня на территории природных пожаров

Сотрудниками МЧС на природных территориях выявлены только два очага тления

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России продолжают локализацию крупного пожара в Станично-Луганском округе ЛНР, открытого огня нет, однако сохраняется два очага тления. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

"В Станично-Луганском районе продолжается работа по локализации пожара. Открытого огня мы не наблюдаем, но присутствуют очаги тления: два очага тления", - сказал Говтвин, видеозапись заявления которого предоставили журналистам в кабмине ЛНР.

Он подчеркнул, что в целом ситуация с пожарами в Станично-Луганском округе контролируемая.

Пожар в Малиновском лесничестве ЛНР возник 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Общая площадь пожара составила 500 га, в Ольховских Дачах огнем уничтожены более 300 строений. Как ранее сообщали в МЧС РФ, в результате пожара пострадали 11 человек.