Причастных к попытке поджога синагоги в Обнинске задержали

По местам их проживания проведены обыски

КАЛУГА, 20 августа. /ТАСС/. Двое подростков, по предварительной информации, причастных к попытке поджога синагоги в Обнинске задержаны.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с УМВД России по региону фигуранты установлены и задержаны, по местам их проживания проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска, иные предметы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемых под стражу.

По версии следствия, ночью 13 августа двое подростков 15 и 16 лет разбили в здании окна и бросили бутылки с горючим веществом, ущерб имуществу, предварительно, составил 500 тыс. рублей. Во время попытки поджога люди внутри здания отсутствовали.

"Злоумышленниками преступление было заранее спланировано - москвич и житель Брянской области познакомились в социальных сетях", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что мотивы совершения преступления устанавливаются.

Ранее в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара ТАСС сообщили, что в ночь на 13 августа была совершена попытка поджога синагоги в Обнинске, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. В пресс-службе УМВД по региону отметили, что в дежурную часть поступило сообщение о попытке поджога входной двери частного здания. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что к попытке поджога, вероятно, причастны два человека.