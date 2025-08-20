Девочка госпитализирована, полиция выясняет причины произошедшего

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женщину, которая в Иванове бросила на асфальт двухлетнюю дочь, задержали. Ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками полиции задержана женщина, нанесшая травмы своему ребенку. В полицию поступило сообщение о том, что в Иванове, на площади Революции неизвестная женщина бросила на асфальт маленькую девочку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до приезда следственно-оперативной группы женщину задержал сотрудник ППС Ивановского отдела полиции. Ее доставили в территориальный отдел полиции.

В пресс-службе добавили, что ребенок госпитализирован. Полиция выясняет причины произошедшего.