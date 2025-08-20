Жителя Шахт задержали по подозрению в пособничестве мошенникам через Мax

Это первый случай дистанционного хищения с использованием мессенджера, отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя города Шахты в Ростовской области, который подозревается в пособничестве зарубежным мошенникам, использовавшим в своей схеме мессенджер Мax.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это первый случай дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax, о нем стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тыс. рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"Полицейские в кратчайшие сроки установили личность гражданина, который исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Он был задержан оперативниками при участии сотрудников Росгвардии", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские устанавливают личности остальных участников криминальной схемы, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Он будет проверен на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Волк отметила, что благодаря активным действиям и существующему в настоящее время механизму взаимодействия между сотрудниками органов внутренних дел и банковского сектора похищенные деньги были заблокированы на счете и мошенникам не удалось фактически ими завладеть. По окончании предварительного расследования потерпевшей будет оказано содействие в их возврате.

Национальный мессенджер Мax обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами, тем не менее при его использовании необходимо соблюдать базовые правила безопасности, подчеркнула представитель МВД. "Никому не сообщайте секретные коды, не совершайте финансовые операции по указанию незнакомых людей, а также проверяйте личности тех, с кем вы общаетесь", - написала она в своем Telegram-канале.