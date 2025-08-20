Он получил 17 лет колонии строгого режима

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей 60-летнего гражданина РФ Анатолия Хатажукова, скорректировавшего удар Вооруженных сил Украины по складу горюче-смазочных материалов Росгвардии, расположенного на территории республики. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

По ее словам, в мае 2024 года Анатолий Хатажуков добровольно собрал информацию о месте нахождения склада горюче-смазочных материалов Росгвардии, расположенного в ЛНР. Собранные данные он передал украинским спецслужбам через интернет-мессенджер. Уголовное дело против мужчины возбудили и расследовали сотрудники УФСБ по ЛНР и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Российской Федерации Анатолия Хатажукова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Хатажукова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом 100 тыс. рублей c ограничением свободы на 1 год", - сказала Усачева.