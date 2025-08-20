В Херсонской области при атаках ВСУ погибли три мирных жителя

Еще один ранен

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Три мирных жителя погибли и еще один ранен в Новой Збурьевке Херсонской области в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"С 07:40 [мск] враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях. Один раненый доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что российские военные сейчас ведут контрбатарейную борьбу с ВСУ, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.