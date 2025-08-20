Александр Уфимцев был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Уфимцева, объявленного в международный розыск по материалам УФСБ за мошеннические действия, в аэропорту Челябинска при попытке въехать в Россию из-за границы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

"Фигурант был задержан в аэропорту Челябинска в момент приезда", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу СК РФ, после задержания следственным управлением СК России по Челябинской области возобновлено производство по уголовному делу в отношении Уфимцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). При попытке пересечь границу фигурант задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Как было установлено следствием, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками на безвозмездной основе незаконно приобрели право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящегося в федеральной собственности. Фигуранты обманным путем организовали заключение договора постоянного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, в соответствии с которым на безвозмездной основе предоставлен вышеуказанный лесной участок площадью 5 га для строительства детского оздоровительного лагеря. Однако соучастники решили организовать строительство на нем жилых домов с целью отдыха, а не использовать участок по целевому назначению. Фигуранты возвели коттеджные постройки, в последующем оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам. В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства.

"Уголовное дело в отношении трех обвиняемых в совершении мошеннических действий ранее было направлено в суд. Бывший заместитель губернатора Челябинской области скрылся от органов предварительного следствия за пределы РФ, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СК.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщали ТАСС, что ущерб от действий фигурантов оценивается предварительно в сумму свыше 2 млн рублей.