МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Житель Энергодара задержан по подозрению в участии в террористическом сообществе на территории Луганской Народной Республике в 2018-2019 годах. Об этом сообщили в СУ СК России по Запорожской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Энергодара Запорожской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году мужчина добровольно вступил в террористическое сообщество на территории ЛНР. В 2018-2019 годах в селе Новозвановка ЛНР он получил форменное обмундирование, боевое огнестрельное оружие и отличительные знаки. В СК пояснили, что подозреваемый занимался обеспечением пропускного режима на блокпостах ЛНР, а также выполнял другие функции в террористическом сообществе.

В СК добавили, что фигурант "не предпринял мер для своевременного информирования органов власти о своем участии в сообществе", не способствовал раскрытию преступления и поиску других участников до задержания.

"Фигурант задержан, дал признательные показания. Судом по ходатайству следователя СК России ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. Расследование продолжается.