Погибший в Киргизии российский альпинист умер во время ночевки в палатке

Тело Алексея Ермакова вывезли с Хан-Тенгри 19 августа

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Погибший 16 августа на пике Хан-Тенгри в Киргизии альпинист из Омска Алексей Ермаков умер во время ночевки в палатке. Об этом сообщил ТАСС руководитель омского альпклуба "Крокус" Евгений Жулинский.

"По словам начальника базового лагеря [пика] Хан-Тенгри, Алексей был сильно уставший и остался ночевать во втором лагере (на высоте 5 500 м - прим. ТАСС), утром планировал рано начать спуск в базу (базовый лагерь - прим. ТАСС). На следующий день он не спустился и на связь не выходил. К нему 16 августа вышли два альпиниста, которые обнаружили палатку, потухший джет (горелка - прим. ТАСС) в тамбуре. Хотел согреть воду, видимо, заснул и все", - сказал Жулинский.

19 августа с Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова - одного из членов группы, занимавшихся восхождением на пики Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области Киргизии. Также с пиков было эвакуировано 62 человека, в том числе альпинисты, спасатели и туристы.