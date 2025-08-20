В аварии погиб мужчина, пострадали шесть человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Уголовное дело заведено на мать 13-летней девочки, которая совершила ДТП, будучи за рулем легкового автомобиля. В аварии погиб мужчина, пострадали шесть человек, включая четверых детей, сообщили в следственном управлении СК по Приморскому краю.

В следствии уточнили, что 13-летняя девочка, не имея опыта вождения, потеряла контроль за машиной, съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне находилось семь человек. В итоге в ДТП погиб взрослый мужчина, среди пострадавших - четверо детей, двое из них сейчас в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

"Следователями СУ СК РФ Приморья в отношении матери несовершеннолетней по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в пресс-службе следствия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.