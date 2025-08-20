Главу Воткинского района Удмуртии арестовали по делу о превышении полномочий

По данным следователей, фигурант по просьбе знакомого незаконно издал и подписал постановление о предоставлении в пользование компании "Стройграв" находящегося в собственности РФ земельного участка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Глава Воткинского района Удмуртии, задержанный по делу о превышении должностных полномочий, отправлен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении 40-летнего главы МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики", обвиняемого в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

О задержании главы района стало известно в среду. По данным следователей, фигурант по просьбе своего знакомого незаконно издал и подписал постановление о предоставлении сроком на пять лет в пользование компании "Стройграв" находящегося в собственности РФ земельного участка, расположенного на особо охраняемой природной территории нацпарка "Нечкинский".