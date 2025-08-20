Женщин и детей эвакуируют

МАГАДАН, 20 августа. /ТАСС/. Около 40 машин оказались отрезанными на трассе в районе поворота на Омсукчан из-за паводка. Женщин и детей эвакуируют с места на вертолетах, мужчинам доставят воду и пайки, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В районе поворота на Омсукчан отрезанными оказались люди на автомобилях, среди них женщины и дети. Всего около 40 машин. Еду и воду ранее на место доставили из артели "Герба" - об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова на место вылетел вертолет "Авиации Колымы", чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду", - передает пресс-служба правительства сообщение руководителя ЦУР региона Павла Берегового.

Также на место направились два спасателя и заместитель председателя правительства области Андрей Белозерцев.

Ранее в правительстве региона сообщали о постепенном снижении воды в реках после основной волны паводка. Тем не менее, несколько участков дорог в регионе еще остаются закрытыми.