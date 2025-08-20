Еще один пострадал

БРЯНСК, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района Брянской области. В результате один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз в поселке Новый Варин Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, один мирный житель погиб, еще один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.