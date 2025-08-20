Ущерб от незаконной добычи ископаемых в Дагестане составил более 50 млн рублей

По выявленному факту незаконной разработки земельного участка составлен акт обследования с фотоснимками

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана пресекли в Левашинском районе республики незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых. Ущерб, причиненный недрам, составил более 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты отдела геологического надзора Минприроды республики совместно с сотрудниками прокуратуры Левашинского района провели мероприятия по пресечению и выявлению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых в селе Хаджалмахи. Свыше 50 млн рублей составил ущерб, причиненный недрам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по выявленному факту незаконной разработки земельного участка составлен акт обследования с фотоснимками. "Материалы проверки направлены в прокуратуру Левашинского района для принятия мер реагирования",- добавили в ведомстве.