Причиной возгорания стали аномально жаркая погода и человеческий фактор

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Пожарные в Кабардино-Балкарской Республике за сутки потушили 34 ландшафтных пожара на территории более чем 36 тыс. кв. м. Причина возгораний - аномально жаркая погода и человеческий фактор, сообщили в региональном управлении МЧС.

"За прошедшие сутки огнеборцы 34 раза реагировали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила более 36 тыс. кв. м. В субъекте возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. В пяти муниципалитетах региона введен особый противопожарный режим. Практически всегда пожары происходят по вине человека", - пояснили в ведомстве.

Всего с начала 2025 года на территории республики зарегистрировано 1 163 случая горения сухой травы. Составлено 105 административных протоколов.