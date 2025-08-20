По данным агентства Reuters, среди них есть 17 детей

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. До 79 человек возросло количество погибших в результате ДТП с автобусом в провинции Герат в Афганистане. Среди жертв есть 17 детей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу местного информационного отдела правительства.

Ранее сообщалось о 70 погибших. Авария произошла на трассе Херат - Кабул и также затронула мотоцикл и грузовик. Отмечается, что в автобусе находились беженцы афганского происхождения, депортированные из Ирана.

14 июля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb сообщило, что более 1 млн афганских беженцев вернулись на родину с начала 2025 года, в том числе более 900 тыс. из Ирана. Тогда в ООН отметили, что "в связи с недавней эскалацией военных действий между Израилем и Ираном число афганцев, возвращающихся из Ирана, значительно увеличилось".