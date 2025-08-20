В Ростове сотрудники правоохранительных органов избили мужчину

Заведено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после избиения мужчины сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором несколько сотрудников правоохранительных органов избивают мужчину в Ростове-на-Дону, в том числе дубинкой.

"В Ростове-на-Дону в связи с избиением мужчины сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Следственным отделом по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи допрашивают всех участников инцидента.