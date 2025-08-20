При самом положительном варианте развития событий на спасение Натальи Наговицины, считает источник в киргизском МЧС, потребуется "еще 6-8 дней"

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Альпинистка из России Наталья Наговицина в настоящее время находится на пике Победы в Киргизии на высоте 7 200 м над уровнем моря, у нее сломана нога, за спортсменкой направлена группа из восьми спасателей. Об этом ТАСС сообщил источник в киргизском МЧС.

"Для эвакуации Наговициной выдвинулась группа спасателей в количестве восьми человек, женщина находится на высоте 7,2 тыс. м. По нашей информации, у нее сломана нога", - заявил представитель ведомства.

По его словам, спасатели, которые направились за Наговициной, уже практически достигли отметки в 5 тыс. м. При самом положительном варианте развития событий на спасение россиянки, считает собеседник, потребуется "еще 6-8 дней". Ситуация осложняется плохими погодными условиями в районе пика Победы, что затрудняет проведение эвакуации.

В состав группы спасателей вошли опытные альпинисты из киргизской компании "Ак-Сай трэвел", именно через нее в республику приезжает большинство альпинистов из зарубежных государств. В "Ак-Сай трэвел" категорически отказываются от каких-либо комментариев относительно операции по спасению Наговициной.

Гражданка России находится на пике Победы с 12 августа. Пытавшийся оказать ей помощь итальянский альпинист погиб. Еще два человека, входившие в состав этой группы восходителей, среди которых граждане России и Германии, эвакуированы в безопасное место.

Пик Победы, находящийся на высоте 7 439 м, расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем. Он считается самой высокой точкой Тянь-Шаня.