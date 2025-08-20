Устанавливаются причины происшествия

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Крыша загорелась в одном из зданий Дербентского коньячного комбината в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации,

"По сообщению ЕДДС, пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Дагестана организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что спасатели локализовали пожар на площади 500 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

В новость внесены изменения (16:11 мск) - добавлена информация о локализации пожара.