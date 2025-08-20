Госслужащая в Крыму передавала закрытую информацию посторонним

Речь идет о недвижимости в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах республики, а также данных об их собственниках без их согласия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Заведующая отделом Госкомрегистра Республики Крым предоставляла закрытую информацию о недвижимости третьим лицам, сообщили в УФСБ по региону и городу Севастополю.

"Для реализации своих должностных обязанностей женщине был предоставлен доступ к федеральной государственной информационной системе, содержащей сведения о недвижимости. Не имея на то законных оснований, она производила копирование содержащейся в ней информации для передачи третьим лицам", - говорится в сообщении.

Речь идет о недвижимости (строениях и земельных участках) в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах Республики Крым, а также информации об их собственниках без их согласия, то есть персональных данных. Скопированные данные женщина пересылала посторонним через электронную почту и иностранные мессенджеры.

Материалы УФСБ переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В действиях женщины усматриваются признаки преступления по ч. 3 с. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.