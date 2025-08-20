Ведущую "Дождя" Таратуту заочно арестовали за нарушение правил иноагента

Ей дали два месяца заключения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Перовский суд Москвы заочно арестовал телеведущую "Дождя" (признан иноагентом) Юлию Таратуту (признана иноагентом) по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Таратуте, обвиняемой по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

По версии следствия, не позднее 15 января журналистка не предоставила в уполномоченный орган информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством.

Таратута была внесена в реестр иноагентов 16 декабря 2022 года. В настоящее время она находится за пределами России.

