Пожар ликвидировали на площади 400 кв. м

МАЙКОП, 20 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание сухой травы и камыша на площади 400 кв. м в поселке Яблоновском в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Ликвидируется возгорание сухой травы и камыша в поселке Яблоновском. Существовала угроза перехода огня на соседние строения, огнеборцам удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания на площади 400 кв. м.