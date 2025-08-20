В Рязанской области арестовали подростка по делу о подготовке теракта

Фигуранта заключили под стражу по ходатайству следствия

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка по делу о подготовке к теракту на территории Рязанской области. Фигурант заключен под стражу по ходатайству следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего гражданина России, обвиняемого в попытке совершения террористического акта <...> Злоумышленник задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу", - сказано в сообщении. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), за это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что 16-летний житель региона, являясь приверженцем нацистской идеологии, готовился поджечь здание с использованием изготовленных им зажигательных устройств на территории одного из муниципальных районов Рязанской области. "Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого продолжается", - добавили в пресс-службе.