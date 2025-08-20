В екатеринбургском музее вандал пририсовал глаза фигурам на картине Метелева

Работу уже удалось восстановить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Вандал пририсовал глаза и другие черты лица на картине Германа Метелева "Театр" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, сообщил ТАСС директор музея Никита Корытин. Картину уже удалось восстановить.

"С одной стороны, ущерб минимальный, потому что [рисунок нанесли] поверх лака, и следы присутствия этого "художества" уже устранены. <…> Но ситуация сама по себе тревожная с точки зрения того, что вообще в целом приходит в голову людям [делать такое]. <…> Хорошую работу Метелева не купишь сейчас, не найдешь ее просто так на рынке, <…> это, безусловно, очень крупная фигура для художественной жизни Урала, это выдающаяся личность, у него нет "проходных" работ", - поделился он, отметив, что вандал пририсовал глаза и другие черты лица на одной из фигур.

Корытин добавил, что ситуация указывает на необходимость корректировки образовательного, воспитательного процесса.

"И из режима "кто виноват", "давайте найдем злодея, который ходит с карандашом и ручкой и что-то подрисовывает", надо переформулировать в "а что не так в целом с воспитанием гражданина". <…> Мы не можем все убрать за стекло, да и хочет ли общество, чтобы мы убрали все в витрины или сделали ограждения за три метра от предмета? <…> В музее 250 тыс. посетителей в год, это очень большая цифра, это очень большое количество рисков, с которыми мы имеем дело в целом, поэтому, конечно, нас спасет только общий уровень культуры", - подчеркнул он.

Ранее в Екатеринбурге уже был громкий случай порчи картины - в декабре 2021 года охранник "Ельцин центра" пририсовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из собрания Третьяковской галереи. Тогда ущерб был оценен в размере более чем 250 тыс. рублей, картина была отреставрирована за счет страховой компании.